Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στη σκηνή, η Celine Dion χάρισε μια αυθόρμητη στιγμή στους θαυμαστές της στο Παρίσι, τραγουδώντας και χορεύοντας έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας.

Η Celine Dion εθεάθη έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, όπου συγκεντρώθηκαν θαυμαστές για να τη δουν από κοντά. Η ίδια δεν δίστασε να τραγουδήσει και να χορέψει μαζί τους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Η επιστροφή της στη σκηνή έρχεται τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, καθώς η τραγουδίστρια συνεχίζει να αντιμετωπίζει το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή.

Η Celine Dion αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναυλιών στο Παρίσι, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Quand Céline Dion sort de son hôtel pour un petit show improvisé pour ses fans… @celinedion pic.twitter.com/9Zg9SYLTTY — Frédéric Arnould (@FredericArnould) September 1, 2026

Govastiletto.gr – H Celine Dion έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι μετά από δύο χρόνια