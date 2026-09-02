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Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στη σκηνή, η Celine Dion χάρισε μια αυθόρμητη στιγμή στους θαυμαστές της στο Παρίσι, τραγουδώντας και χορεύοντας έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας.

Η Celine Dion εθεάθη έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, όπου συγκεντρώθηκαν θαυμαστές για να τη δουν από κοντά. Η ίδια δεν δίστασε να τραγουδήσει και να χορέψει μαζί τους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Η επιστροφή της στη σκηνή έρχεται τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, καθώς η τραγουδίστρια συνεχίζει να αντιμετωπίζει το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή.

Η Celine Dion αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναυλιών στο Παρίσι, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

 

Govastiletto.gr – H Celine Dion έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι μετά από δύο χρόνια

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