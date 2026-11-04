Λάμψη, εντυπωσιακές δημιουργίες και αναφορές στη vintage αισθητική κυριάρχησαν στα CFDA Fashion Awards 2026, με τις διάσημες καλεσμένες να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές της σύγχρονης κομψότητας.

Η 45η απονομή των βραβείων του Council of Fashion Designers of America πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, στο American Museum of Natural History της Νέας Υόρκης.

Σχεδιαστές, μοντέλα, ηθοποιοί και μουσικοί έδωσαν το «παρών» σε μία από τις σημαντικότερες βραδιές της διεθνούς βιομηχανίας της μόδας.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν ήταν εκείνες της Hailey Bieber, της Zoë Kravitz και της Rosé, ενώ τα χρυσά σύνολα και τα διαχρονικά πουά είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό red carpet.

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Saint Laurent: Η χρυσή τριάδα των Hailey Bieber, Zoë Kravitz και Rosé

Ο Saint Laurent ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση, με τον creative director του οίκου, Anthony Vaccarello, να τιμάται με το βραβείο International Designer of the Year. Τρεις καλεσμένες επέλεξαν δημιουργίες του, δίνοντας η καθεμία τη δική της ερμηνεία στη χαρακτηριστική αισθητική του γαλλικού οίκου.

Η Hailey Bieber εμφανίστηκε με ένα χρυσό φόρεμα με ιδιαίτερη υφή, χαμηλή μέση και διακοσμητικές λεπτομέρειες στις μανσέτες. Η επιλογή της συνδύαζε τη σύγχρονη λάμψη με στοιχεία που παρέπεμπαν σε παλαιότερες εποχές.

Σε διαφορετικό ύφος, η Zoë Kravitz επέλεξε ένα χρυσό σύνολο με μεταλλική όψη και εντυπωσιακά παπούτσια, διατηρώντας τη λιτή, αλλά αισθησιακή αισθητική που τη χαρακτηρίζει.

Η Rosé, από την πλευρά της, προτίμησε ένα λαμπερό look δύο κομματιών, με κοντό τοπ και φούστα με ψηλό σκίσιμο. Τα χρυσά σανδάλια ολοκλήρωσαν τη μονοχρωματική εμφάνισή της.

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Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν:

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View this post on Instagram A post shared by Council of Fashion Designers of America (@cfda)

View this post on Instagram A post shared by Council of Fashion Designers of America (@cfda)

View this post on Instagram A post shared by Council of Fashion Designers of America (@cfda)

View this post on Instagram A post shared by Council of Fashion Designers of America (@cfda)

View this post on Instagram A post shared by Council of Fashion Designers of America (@cfda)

View this post on Instagram A post shared by Council of Fashion Designers of America (@cfda)

View this post on Instagram A post shared by Council of Fashion Designers of America (@cfda)