Σε μια από τις πιο αυθόρμητες εμφανίσεις της μπροστά στις κάμερες, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν κατάφερε να κρύψει την ενόχλησή της όταν δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Το μοντέλο μίλησε στην εκπομπή Breakfast at Star κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου, όμως όταν η συζήτηση στράφηκε στο επίμαχο όνομα, η διάθεσή της άλλαξε αμέσως.

Αρχικά, η Αλεξανδράκη αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την αποκάλυψή της ότι παλαιότερα είχε σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα: «Δεν έχω μιλήσει με τον Γιάννη, αλλά είμαστε πολύ καλοί φίλοι και όπου βρεθούμε θα κάνουμε χαβαλέ. Αν κάποιος με κατηγορούσε για ψέματα, τότε θα είχα θέμα. Από τη στιγμή που είναι αλήθεια, δεν με αφορά τι λέγεται», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος δεν εξέφρασε κάποια ενόχληση.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα άλλαξε όταν η δημοσιογράφος επιχείρησε να τη ρωτήσει για τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και την Ιωάννα Τούνη.

Τότε η Δήμητρα αντέδρασε αυθόρμητα και με αρκετή δόση χιούμορ άφησε να της ξεφύγει ένα δυνατό «Ωχ… γ@@@ την π…να μου! Ε, μα τώρα!».

Προσπαθώντας να αποφύγει τη συζήτηση, τους προέτρεψε γελώντας να συνεχίσουν τη βραδιά πιο… χαλαρά: «Πάμε μέσα να σας κεράσω ένα κρασί. Δεν με αφορά τι έχει γίνει με την Ιωάννα και τον Δημήτρη. Ρωτήστε τους ίδιους! Δεν ξέρω τίποτα!».

Η ίδια απέφυγε να επεκταθεί, διατηρώντας αποστάσεις από όσα απασχολούν τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα.

