Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου, στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ήρθαν σε διαφωνία on air, σχολιάζοντας τη συνέντευξη της Ιωάννας Μαλέσκου και τις δηλώσεις της για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η συζήτηση «άναψε» όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στάθηκε στη φράση περί «αξιακού κώδικα», υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικοί, καθώς αγγίζουν την προσωπικότητα του άλλου.

Ο ίδιος τόνισε πως η αναφορά αυτή σχετίζεται με την παιδεία και τις αξίες κάθε ανθρώπου.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αντέδρασε, διαφωνώντας με την ερμηνεία περί «μηνύσιμου», επισημαίνοντας πως πρόκειται για διαφορετική αξιολόγηση, και όχι απαραίτητα προσβολή.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Μικρούτσικος του είπε «μην επιμένεις», με τον Ουγγαρέζο να απαντά πως όταν τίθεται θέμα αξιών, αυτό αγγίζει την προσωπικότητα και μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό.

Παρά τη διαφωνία, οι τόνοι έπεσαν λίγο αργότερα, και η συζήτηση συνεχίστηκε στο πάνελ.

Σκορδά: Είπε ότι δεν έχουν τον ίδιο αξιακό κώδικα, ότι δεν ταιριάζουν.

Ουγγαρέζος: Ναι, ότι δεν έχουν την ίδια ηθική.

Μικρούτσικος: Επειδή το έβαλες στο μηνύσιμο, δεν είναι μηνύσιμο. Εάν τώρα επί της ουσίας

Ουγγαρέζος: Τι λέει; Ότι έχει ανώτερο αξιακό κώδικα…

Μικρούτσικος: Δεν είναι το ίδιο. Αλλιώς αξιολογώ, αλλιώς αξιολογεί. Δεν είμαι μηνύσιμο αυτό εννοώ, ότι έχει δίκιο ο Δημήτρης στο τι εννοεί ναι, αλλά δεν είναι μηνύσιμο.

Ουγγαρέζος: Δεν θα πάμε μέχρι το βράδυ, αλλά ναι, κατάλαβα πως το εννοείς.

Μικρούτσικος: Δεν είναι μηνύσιμο, μην επιμένεις!

Ουγγαρέζος: Είναι προσβολή της προσωπικότητας. Όταν μου λες ότι οι αξίες μου είναι κατώτερες από τις δικές σου…

