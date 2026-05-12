Ένα οπτικό υπερθέαμα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο παρουσίασε η Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο Akylas, υπό τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, μετέτρεψε τη Wiener Stadthalle σε μια γιγαντιαία οθόνη video game, εξελίσσοντας το “Ferto” μέσα από διαφορετικά “levels”. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με άλλους να αποθεώνουν την καινοτομία και άλλους να προβληματίζονται από την ένταση των συμβολισμών.

Τα αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνιση του Ακύλα

Στο Χ γράφτηκαν σχόλια όπως «Τι αριστούργημα ήταν αυτό;», «Έσκισε ο Akylas», «Το φέρνει ήδη» και «Επιτέλους κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα». Ειδικά η στιγμή με τη λύρα, που θύμισε έντονα τη θρυλική εμφάνιση της Έλενα Παπαρίζου στο «My Number One», προκάλεσε πανζουρλισμό στους fans της Eurovision.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ! ΜΑΓΙΚΟΣ!!👏👏 Σε ένα τραγούδι που μοιάζει τόσο εύκολο και διασκεδαστικό αλλά είναι απίστευτα απαιτητικό και δύσκολο, τόσο φωνητικά όσο και ερμηνευτικά/κινησιολογικά!

ΜΠΡΑΒΟ #Akylas!!👏

Από τις καλύτερες συμμετοχές μας στην ιστορία της #Eurovision ❤️#eurovisiongr pic.twitter.com/4IdDC603v3 — ΖεSουί LENA (@Pris0nDirector) May 12, 2026

Τα επικριτικά σχόλια

Πολλοί θεώρησαν ότι η σκηνική παρουσία είχε υπερβολικά πολλά στοιχεία, με αποτέλεσμα να «χάνεται» ο ίδιος ο καλλιτέχνης μέσα στο χάος των visuals και των performers. «Χάθηκε μέσα στο σκηνικό», «Πολύ φορτωμένο act», «Πρώτη φορά δεν μου αρέσει σκηνοθεσία του Ευαγγελινού» και «Έβγαζαν μια βλαχιά, ένα καρναβάλι» ήταν μερικά από τα αρνητικά σχόλια που κυκλοφόρησαν έντονα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Χάθηκε μέσα στο σκηνικό και τα άπειρα στοιχεία ο Ακύλας. Πάρα πολλά στοιχεία που χαώνουν την όλη παρουσία. #Akylas — Y.T (@YIANNIS_YIANNOS) May 12, 2026

Χάλια παρουσία και πιο πολύ,χάλια σκηνικά!! Δεν αξιζει κάτι παραπανω απο την 10η θέση και πολύ ειναι! Μακάρι να ψηφισει σωστα ο κόσμος γιατι υπαρχουν παρα πολλές χωρες καλυτερες από εμας στον διαγωνισμό!! #Akylas #eurovision2026 #eurovisiongr — Eddie Johnson🔴⚪ (@skoudis10665) May 12, 2026

Πρώτη φορά δεν μου αρέσει η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού. Χαντακώνεται ο Ακύλας και η δυνατή ερμηνεία του #akylas — 👻🐉Σύβιλλα🦉💃Τρελώνη 🎃🦎 (@zorba_ioanna) May 12, 2026

Παρά τις αντιδράσεις, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Akylas κατάφερε να μη περάσει απαρατήρητος και η εμφάνισή του έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Παιδιά εμένα δε μου άρεσε καθόλου αυτή η τριάδα κομπάρσων του Ακυλα. Έβγαζαν μια βλαχιά, ένα καρναβάλι. Χιλιες φορές να ήταν μονος του με όλα όσα έκανε οργώνοντας τη σκηνή.#Akylas #eurovisiongr — Señora Lamp ⚓️ (@senoralamp) May 12, 2026

