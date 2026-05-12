Ένα οπτικό υπερθέαμα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο παρουσίασε η Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο Akylas, υπό τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, μετέτρεψε τη Wiener Stadthalle σε μια γιγαντιαία οθόνη video game, εξελίσσοντας το “Ferto” μέσα από διαφορετικά “levels”. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με άλλους να αποθεώνουν την καινοτομία και άλλους να προβληματίζονται από την ένταση των συμβολισμών.

Τα αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνιση του Ακύλα

Στο Χ γράφτηκαν σχόλια όπως «Τι αριστούργημα ήταν αυτό;», «Έσκισε ο Akylas», «Το φέρνει ήδη» και «Επιτέλους κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα». Ειδικά η στιγμή με τη λύρα, που θύμισε έντονα τη θρυλική εμφάνιση της Έλενα Παπαρίζου στο «My Number One», προκάλεσε πανζουρλισμό στους fans της Eurovision.

Τα επικριτικά σχόλια

Πολλοί θεώρησαν ότι η σκηνική παρουσία είχε υπερβολικά πολλά στοιχεία, με αποτέλεσμα να «χάνεται» ο ίδιος ο καλλιτέχνης μέσα στο χάος των visuals και των performers. «Χάθηκε μέσα στο σκηνικό», «Πολύ φορτωμένο act», «Πρώτη φορά δεν μου αρέσει σκηνοθεσία του Ευαγγελινού» και «Έβγαζαν μια βλαχιά, ένα καρναβάλι» ήταν μερικά από τα αρνητικά σχόλια που κυκλοφόρησαν έντονα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Παρά τις αντιδράσεις, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Akylas κατάφερε να μη περάσει απαρατήρητος και η εμφάνισή του έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

