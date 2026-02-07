Ο Channing Tatum υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, μια φωτογραφία στο Instagram από το κρεβάτι του νοσοκομείου, αφού ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για «εξάρθρωση ώμου».

Στη φωτογραφία, ο σταρ του Magic Mike φαίνεται ξαπλωμένος στο νοσοκομειακό κρεβάτι, φορώντας ρόμπα.

«Άλλη μια μέρα. Άλλη μια πρόκληση. Αυτή θα είναι δύσκολη. Αλλά δεν πειράζει. Ας το κάνουμε», έγραψε.

Ο Channing Tatum συνέχισε εξηγώντας το λόγο της νοσηλείας του σε Instagram Stories.

Στην πρώτη ανάρτηση, ο Channing Tatum μοιράστηκε μια ακτινογραφία του της περιοχής του ώμου του, όπου φαινόταν καθαρά ότι δύο οστά είχαν σπάσει.

«Αποκόλληση ώμου», έγραψε, ακολουθούμενο από μια δεύτερη, μετεγχειρητική φωτογραφία του ίδιου σημείου.

«Βιδωμένος ώμος. Ναι», έγραψε στη λεζάντα της ακτινογραφίας που ακολούθησε, στην οποία φαίνεται μια μεγάλη βίδα που έχει τοποθετηθεί και κρατάει τα οστά του ενωμένα.

Ο Channing Tatum δεν αποκάλυψε πώς συνέβη ο τραυματισμός του, αν και ο ηθοποιός είναι γνωστός για το ότι εκτελεί πολλές από τις δύσκολες σκηνές στις ταινίες του.

