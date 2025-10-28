Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε η Χαρά Παππά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με την κατάθλιψη.

Το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε, όταν δεν πίστευε ότι θα μπορέσει ξανά να νιώσει χαρά ή θετικά συναισθήματα.

«Αν μου έλεγε κάποιος χρόνια πριν, όταν είχα κατάθλιψη και δεν πίστευα ότι θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα … Αν μου έλεγε πέρυσι, που η υγεία μου ήταν στα χειρότερά της … Αν μου έλεγε κάποιος σε οποιαδήποτε πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου ότι θα είμαι χαρούμενη να ξυπνάω καθημερινά, ότι θα ζω έχοντας τόσες μικρές στιγμές ευτυχίας, ότι θα ανυπομονώ για το μέλλον, δεν θα το πίστευα ποτέ!»

Η ίδια θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας σε όσους μπορεί να περνούν κάτι παρόμοιο: «Αυτό θέλω να είναι μία υπενθύμιση ότι ακόμα κι αν είσαι σε μία άσχημη φάση, δεν είναι το τέλος. Υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα που σε περιμένουν …».

Με τη δημοσίευσή της, η Χαρά Παππά υπενθύμισε πως η ψυχική υγεία χρειάζεται φροντίδα, κατανόηση και υπομονή — και ότι η ελπίδα, όσο μακριά κι αν φαίνεται, ποτέ δεν χάνεται.

