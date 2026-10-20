Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram επέλεξε να τοποθετηθεί η Χαρά Παππά σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο Παρίσι. Το μοντέλο, που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από το GNTM, ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μέσα από τον λογαριασμό της, θέλησε να εξηγήσει στους ακολούθους της τους λόγους για τους οποίους συνεχίζει να κοινοποιεί υλικό από το ταξίδι της, παρά το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα της επικαιρότητας.

Με φόντο έναν δρόμο του Παρισιού, η Χαρά Παππά μοιράστηκε τις σκέψεις της, τονίζοντας πως παρακολουθεί όσα συμβαίνουν γύρω της και πως δεν θεωρεί σωστό να προσπερνά κανείς τα σημαντικά γεγονότα επειδή δεν τον επηρεάζουν άμεσα.

Τι έγραψε η Χαρά Παππά στα social media

«Αυτές τις μέρες σκέφτομαι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τόσο στη Γαλλία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Και νομίζω πως είναι σημαντικό να μην προσπερνάμε όσα συμβαίνουν, γιατί μας αφορούν όλους, ακόμα κι όταν δεν μας επηρεάζουν άμεσα. Μέσα σε όλα αυτά, μου φαίνεται κάπως παράξενο να μοιράζομαι όμορφες στιγμές από το ταξίδι μου στο Παρίσι, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Γι’ αυτό ήθελα να εξηγήσω πως το περιεχόμενο που θα δείτε σε post είναι από ένα επαγγελματικό ταξίδι που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που είχε ήδη προγραμματιστεί. Ήθελα απλώς να το μοιραστώ μαζί σας έχοντας πρώτα πει αυτό. Γιατί το ότι η καθημερινότητά μας συνεχίζεται δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε, δεν σκεφτόμαστε και δεν μας αγγίζουν όσα συμβαίνουν στον κόσμο», έγραψε χαρακτηριστικά η Χαρά Παππά.

Η ανάρτηση της Χαράς Παππά έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από σχολείο στα προάστια του Παρισιού, με αιτήματα για περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και την κυβερνητική πολιτική.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις, με συγκρούσεις, εμπρησμούς, καταστροφές καταστημάτων και χιλιάδες συλλήψεις. Στο Παρίσι, εικόνες από κατεστραμμένους δρόμους και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν τον γύρο του κόσμου, ενώ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου φοιτητές απέκλεισαν και την είσοδο του Μουσείου του Λούβρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους μαθητές.

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