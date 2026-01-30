Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε η Χαρά Παππά, η οποία βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε κοσμικό event γνωστής εταιρείας ομορφιάς. Το μοντέλο προχώρησε σε μια εξομολόγηση καρδιάς, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά δημόσια τις περιπέτειες με την υγεία της που την ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα.

«Η πρόταση γάμου δεν έγινε. Είμαστε σαν παντρεμένοι, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι, το να κάνουμε οικογένεια και τα επόμενα βήματα είναι κάτι το οποίο συζητάμε. Απλά έτσι στη ζωή λίγο… τρέχεις με άλλα πράγματα, αλλά θέλω να εύχομαι ότι θα πάει καλά η σχέση πάνω απ’ όλα. Περιμένω την πρόταση γιατί είμαι ρομαντική και θα μου άρεσε αυτό το, να ακούσω τα γλυκά τα λόγια», είπε αρχικά η Χαρά Παππά.

«Λόγω του Covid, έχω κάποια θέματα ακόμα νευρολογικά. Είναι χρόνιο θέμα, έχω προσαρμόσει τη ζωή μου πάνω σε αυτό. Βασικά έχω ένα πρόβλημα με τα μάτια μου, “σύνδρομο οπτικού χιονιού” λέγεται. Η όρασή μου πλέον δεν είναι η ίδια, βλέπω συνέχεια χιόνι, φωτάκια και τα λοιπά, 24 ώρες το 24ωρο. Και πέρα απ’ αυτό ζαλίζομαι πάρα πολύ, έχω αποκτήσει ορθοστατική ταχυκαρδία, κουράζομαι πολύ πιο εύκολα. Είναι σαν να είμαι συνέχεια, σαν να έχω υπερκόπωση δηλαδή τον περισσότερο καιρό. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή γι’ αυτό ακόμα» αποκάλυψε στη συνέχεια η Χαρά Παππά.

