Μια βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Χαρά Παππά και ο σύντροφός της, Στέφανος Τσαγκαράκης, επιλέγοντας να διασκεδάσουν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Πάολα.

Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, με τη διάθεσή τους να μαρτυρά την οικειότητα και την τρυφερότητα που υπάρχει μεταξύ τους.

Η Χαρά Παππά επέλεξε ένα κομψό total black σύνολο, ενώ σε ανάλογους χρωματικούς τόνους κινήθηκε και ο σύντροφός της.

Η σχέση της Χαράς Παππά με τον Στέφανο Τσαγκαράκη

Ο Στέφανος Τσαγκαράκης, γιος του Γιώργου Τσαγκαράκη, δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου ρολογιών, ωστόσο έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σχέση του με το μοντέλο.

Οι δυο τους είναι μαζί περίπου πέντε χρόνια και, παρά το γεγονός ότι προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν λείπουν οι κοινές αναρτήσεις στα social media. Μέσα από αυτές μοιράζονται στιγμές από ταξίδια και εξορμήσεις τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Μάλιστα, η συγκατοίκηση ήρθε από τα πρώτα στάδια της σχέσης τους, καθώς, όπως φαίνεται, η χημεία και η επικοινωνία μεταξύ τους ήταν στοιχεία που τους έφεραν γρήγορα πιο κοντά.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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