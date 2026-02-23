Η εκπομπή «Happy Day» και η Όλγα Λαφαζάνη συνάντησαν την Χαρά Τσιώλη, που έγινε γνωστή μέσα από τα viral βίντεό της στο TikTok, και αυτή την περίοδο συμμετέχει στο J2US.

Η Χαρά Τσιώλη, που πριν περίπου ένα χρόνο είχε εκφραστεί δημόσια κατά της Ιωάννας Τούνη, εξήγησε τι είναι αυτό που την ενοχλεί στις influencers, ενώ έκανε και μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή.

«Δε γουστάρω καθόλου αυτά τα πρότυπα που προωθούν στους νέους, ότι οι influencers βγάζουν πολλά λεφτά δείχνοντας το κορμί τους και πόσο σέξι είναι. Όλα τα κοριτσάκια θέλουν να γίνουν Influencers, πεθαίνουν να πάνε στη Μύκονο να κάνουν στόρι με τη σαμπάνια και στο Ντουμπάι, να είναι κορμάρες, να έχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία βγάζουν από τα στόρι χωρίς να κάνουν τίποτα. Κανείς δε θέλει να πάει να σπουδάσει, να κουραστεί, να πετύχει. Όχι χρυσή μου, και θα φάω, και θα παχύνω και θα πάω για μπάνιο» ανέφερε αρχικά η Χαρα Τσιώλη.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Ο σύντροφός μου, είναι πολλά χρόνια μικρότερός μου. Είναι 30 χρονών. Τον περνάω αρκετά χρόνια. Εγώ είμαι 45, δεν το κρύβω».

