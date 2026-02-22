Η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» συνάντησε την Χαρά Τσιώλη στα παρασκήνια του J2US.

Η ΤikToker ρωτήθηκε για την κόντρα που είχε ξεσπάσει πριν μερικούς μήνες ανάμεσα στην ίδια και την Ιωάννα Τούνη, με τη Χαρά Τσιώλη να εξηγεί το λόγο που είχε τοποθετηθεί δημόσια εναντίον της influencer.

«Δεν έχω καμία επαφή με αυτή τη γυναίκα. Είμαι τελείως αντίθετη από το lifestyle το δικό της και από τα πρότυπα τα οποία προωθεί και για μένα, όλο αυτό το concept των Influencer είναι λυπηρό γιατί προωθούν μόνο την εξωτερική εμφάνιση, τα μαλλιά, την ύλη, την ομορφιά.

Εγώ άνοιξα αυτό το beef και τοποθετήθηκα δημόσια γιατί ήταν πάρα πολύ προκλητική, προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους» είπε η Χαρά Τσιώλη.

Η Χαρά Τσιώλη δεν αλλάζει άποψη για την Ιωάννα Τούνη – «Ας σταματήσουμε την καραμέλα ότι όποιος διαφωνεί με εμάς, μας φθονεί»