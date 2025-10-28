Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Χαρά Βέρρα βίωσε στιγμές ευτυχίας, αφού πάντρεψε μία από τις δύο κόρες της και βάφτισε παράλληλα τον εγγονό της.

Η κόρη της τραγουδίστριας, Γεωργία, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της, Τάσο, και επισφράγισαν τον έρωτά τους, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς.

Εκτός από το γάμο, πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση του εγγονού της Χαράς Βέρρα.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Παναγιώτης.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα προσωπικά social media της Χαράς Βέρρα.

Η Χαρά Βέρρα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Στη χαρά των παιδιών μου».

Η τραγουδίστρια έγραψε σε άλλο post: «Να ζήσετε παιδιά μου, να μας ζήσει και ο νεοφώτιστος, το αντράκι μας το χρυσό».

Μετά τα μυστήρια, ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι, όπου τραγούδησαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και φίλοι της Χαράς Βέρρα, όπως ο Γιάννης Καψάλης, ο Γιώργος Βελισσάρης και ο Μάκης Τσίκος.

Στο γλέντι τραγούδησε, φυσικά, και η ίδια η Χαρά Βέρρα.

