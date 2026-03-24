Στο “μικροσκόπιο” των Αρχών μπαίνουν πλέον περισσότεροι από 300 πίνακες στην υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη. Μετά το Ευαγγέλιο που πυροδότησε τις εξελίξεις, νέες καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης βαραίνουν το κατηγορητήριο, καθώς εκατοντάδες έργα που πωλούνταν ως αυθεντικά έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται για τη γνησιότητά τους.

Τα έργα αυτά βρίσκονται πλέον στα χέρια των Αρχών μαζί με άλλα αντικείμενα, όπως αμφορείς, εικόνες και φυσικά το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που αποτέλεσε την αφορμή για την ευρύτερη έρευνα.

Η Χαρίκλεια Μυταρά, χήρα του σπουδαίου ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά, τοποθετήθηκε σχετικά, μιλώντας στην εκπομπή Live News: «Πάντα υπάρχουν απατεώνες στη ζωή. Ο Μίμης το είχε φιλοσοφήσει… Έλεγε “τώρα τι να κάνουμε; Έτσι είναι τα πράγματα”».

Παράλληλα, τόνισε πως το φαινόμενο των πλαστών έργων δεν είναι κάτι καινούργιο, ωστόσο δεν παύει να είναι σοβαρό: «Πρέπει να μπει το κράτος στη μέση. Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια. Είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο (σ.σ. Τσαγκαράκη). Δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα».

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε ένας πίνακας του Αλέκου Φασιανού, ο οποίος παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως γνήσιος. Ένας συλλέκτης, που είχε το αυθεντικό έργο στην κατοχή του, αντιλήφθηκε άμεσα ότι πρόκειται για απομίμηση και προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία στις αρχές.

Αυτό το περιστατικό άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για τις έρευνες που ακολούθησαν, με τα ευρήματα να είναι εντυπωσιακά: από τα περίπου 300 έργα τέχνης που κατασχέθηκαν, μόλις 7 φέρονται να είναι αυθεντικά. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως πλαστογραφία, απάτη και αρχαιοκαπηλία, τις οποίες ωστόσο αρνείται.

