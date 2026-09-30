Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη η Χάρις Αλεξίου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ανατρέχοντας σε σημαντικούς σταθμούς της διαδρομής της και αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από την απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι.

«Πήγα σε γιατρό εδώ στην Αθήνα και μου είπε ότι “εσύ έχεις πολύ καιρό πρόβλημα με τη φωνή σου”. Δεν μου άρεσε καθόλου που το άκουσα. Την απόφαση να σταματήσω την πήρα όταν τραγούδησα με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα και δεν μπορούσα να τα αποδώσω κάποια για τα οποία εγώ έλιωνα όταν τα έλεγα. Είχε αρχίσει να σκληραίνει φωνή μου και είπα ότι “δεν γίνεται άλλο”. Η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι’ αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν γίνεται. Αλλά εγώ το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν λέμε “πέθανε νέο το παιδί”. Κατάλαβες; Τι κρίμα, ας πούμε. Φτάνει, γίνομαι 76. Δηλαδή πόσο πια; Πόσο; Το χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσα πράγματα, μου έδωσε», αποκάλυψε η Χάρις Αλεξίου.

Ακόμη, η Χάρις Αλεξίου απάντησε και για τα σχόλια που υπήρξαν στο διαδίκτυο για την πρόσφατη εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο: «Δεν με αφορά. Για εμένα ο Πάριος δεν θα πάψει να είναι ο σπουδαιότερος τραγουδιστής της γενιάς μου και έχει το δικαίωμα να παραμείνει σε σκηνή όσο επιθυμεί. Ο κόσμος πηγαίνει γιατί τον αγαπάει, αφού αυτός αποφασίζει να εκθέσει τον εαυτό του εκεί».

govastiletto.gr -Δέσποινα Βανδή: Τραγούδησε Χάρις Αλεξίου στο πλευρό του Μανώλη Κονταρού και αποθεώθηκε!