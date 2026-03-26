Η Χάρις Αλεξίου, την Τετάρτη 25 Μαρτίου βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και παραχώρησε μία αποκαλυπτική και σπάνια συνέντευξη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μεταξύ άλλων μίλησε για την αρχή της καριέρας της, ενώ, έκανε μεγάλες αποκαλύψεις για την συνεργασία της με τον ΛΕΞ.

Για την αρχή της καριέρας της και την επιτυχία της, η Χάρις Αλεξίου είπε: «Δεν ξέρω αν έκανα όνειρα που να έχουν σχέση με το τραγούδι ή με αυτό που κάνω τώρα. Εγώ αισθάνομαι ότι άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές. Από παιδάκι 8 χρονών που ήρθα στην Αθήνα με την οικογένειά μου, μετά που χάσαμε τον μπαμπά μου και άρχισε η “πιο σκληρή” ζωή της επιβίωσης. Γιατί φύγαμε από ένα πιο αγροτικό περιβάλλον που ο μπαμπάς με αυτό ασχολούταν και η οικογένειά του και ήρθαμε εδώ και βγήκε η μάνα μου που δεν είχε δουλέψει στη ζωή της, σε προσφυγικούς συνοικισμούς, μετά σε διάφορες γειτονιές από εδώ και από εκεί.

Κατάφερε αυτή η γυναίκα και έχτισε ζωή. Δίπλα σε αυτήν, μάθαινα και εγώ. Η μαμά μου ήταν σκληρή με την δουλειά, “πρέπει να δουλέψουμε”. Αυτό έμαθα. Με την δουλειά επιβιώνουμε, σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί, πρέπει να δημιουργήσουμε. Τραγουδάμε και τραγουδάμε πολύ ωραία όλοι, είμαστε άνθρωποι που κάνουμε συντροφιά. Μέσα στην φτωχολογιά συμβαίνανε πολλά ωραία πράγματα, δεν υπήρχε μοναξιά, να μην γνωρίζεις τον διπλανό σου. Φτιάχναμε κοινωνίες. Κάτι χτιζόταν μέσα σε αυτό. Η εποχή του 60′ που ήρθαμε εμείς στην Αθήνα, έβλεπες χαρακτήρες, έβλεπες ανθρώπους που πρόκοβαν στη ζωή τους. Ήταν όλοι φτωχοί, οπότε οι συγκρίσεις. Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ φτώχια. Αυτό ήμασταν όλοι» εξομολογήθηκε η Χάρις Αλεξίου.

Για την απόφασή της να σταματήσει το τραγούδι, η αγαπημένη τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι φοβερό. Είπα “δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει” και μου λέει “α ρε φύγε από εδώ, ψυχολογικό είναι, δεν θες και γι’ αυτό”. Πάω σε έναν Γάλλο γιατρό, μου λέει “εγώ δεν βλέπω τίποτα στον λαιμό σας, έχετε τις χορδές μιας 18χρονης” και με ρωτάει “μήπως είναι ψυχολογικό;”. Λέω “καλέ εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά τραγουδούσαμε τόσο καλά, τώρα θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά; Εγώ με αυτά μεγάλωσα;”».

Η συνεργασία με τον ΛΕΞ

Η Χάρις Αλεξίου στη συνέχεια μιλώντας για την συνεργασία της με τον ΛΕΞ, είπε: «Εγώ τον ζήτησα. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί του είπα “ξέρεις, έχω γράψει ένα τραγούδι που θέλω να στο στείλω να το ακούσεις μήπως γράψεις και εσύ κάτι πάνω και να το κάνουμε παρέα“. Άκουσε και ένα άλλο κομμάτι που είχα φτιάξει και μου λέει ” κυρία Χαρά δεν ήξερα τι έχετε κάνει αλλά σας αγαπάω πολύ και σας αγαπάει πολύ και η μαμά μου”. Τον ΛΕΞ τον λατρεύω. Τώρα με το Spotify ανακαλύπτω πιο πολλούς. Μου αρέσει να ψάχνω, να πατάω και στο άγνωστο και να ακούω.

Συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε. Πολύ ωραίο άτομο. Ο ΛΕΞ δεν είχε μόνο παιδιά στο κοινό, έχει πολύ μεγάλη γκάμα. Τους το κάναμε έκπληξη, δεν το είχαμε πει. Ξαφνικά με είδαν να βγαίνω με το κόκκινο πάνω. Μου έλεγαν “γέμισε η σκηνή”. Το ότι ανέβηκα πάλι σε σκηνή μου ξύπνησε κάτι μέσα μου. Έχουν περάσει περίπου 6 χρόνια. Είναι σαν να μπαίνεις στο πατρικό σου. Και στη σκηνή του θεάτρου όταν έχουμε μουσικούς πάνω χτυπάει η καρδιά μου αλλιώς» είπε στο τέλος η Χάρις Αλεξίου για την αποχή της από την σκηνή.

