O Χάρης Ασημακόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικές εμπειρίες και δύσκολες περιόδους της ζωής του, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τον λόγο για τον οποίο δεν οδηγεί πλέον, ενώ μίλησε και για την κατάθλιψη και την περίοδο που έμεινε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα.

Το τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού που τον σημάδεψε

Ο Χάρης Ασημακόπουλος αποκάλυψε πως το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν ήταν μόλις 18 ετών, λίγο καιρό αφότου είχε αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης. Όπως εξήγησε, ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Συγγρού, ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε στον πίσω τροχό του οχήματός του, προκαλώντας ζημιά στον πίσω δεξί ημιαξόνιο.

«Είχα πάρει δίπλωμα 18 ετών. Τότε λοιπόν, είχα ρίξει ένα φοβερό τροχαίο στη Συγγρού. Δεν γυρνούσα από ξενύχτι. Με χτύπησε ένας πίσω στη ρόδα και μου έσπασε τον πίσω δεξί ημιάξονα. Οπότε πατώντας εγώ φρένο, το αυτοκίνητο γύρισε στις δύο ρόδες και έτσι όπως ήταν στις δύο ρόδες πήγε και στούκαρε στον τοίχο. Δεν λες καλά που δεν σκότωσα κανέναν άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ζωή με λίγα χρήματα και οι απλές καθημερινές απολαύσεις

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την περίοδο κατά την οποία δεν είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις, εξηγώντας πως έχει μάθει να προσαρμόζεται στις οικονομικές συνθήκες και να βρίσκει χαρά σε απλά πράγματα.

Όπως είπε, δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς πολλά χρήματα για να περνάει όμορφα, φέρνοντας ως παράδειγμα τις στιγμές με τους φίλους του, ένα παιχνίδι μπιρίμπας και ένα απλό γεύμα.

«Έχω μάθει να ζω με λίγα. Έχω μάθει να περνάω πάρα πολύ καλά παίζοντας μπιρίμπα με φίλους και τρώγοντας φακές. Αυτό δεν θέλει πολλά χρήματα», σημείωσε.

Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη

Ο Χάρης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε επίσης, στην προσωπική του εμπειρία με την κατάθλιψη, εξηγώντας πως δεν αντιμετωπίζει την ψυχική αυτή κατάσταση ως κάτι που εξαφανίζεται οριστικά.

Όπως τόνισε, μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε μια καλή περίοδο και να αισθάνεται καλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόβλημα έχει φύγει για πάντα.

«Νομίζω ότι αυτό δεν φεύγει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις “έφυγε”. Μπορείς να πεις ότι αυτή την περίοδο είμαι καλά», ανέφερε ο ηθοποιός.

Govastiletto.gr – Χάρης Ασημακόπουλος: «Δεν χτύπησε σχεδόν καθόλου το τηλέφωνο, έφτασα στην κατάθλιψη»