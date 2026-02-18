Ο Χάρης Χριστόπουλος μίλησε ανοιχτά για την οικογένειά του και την έντονη επιθυμία του να αποκτήσει κι άλλα παιδιά, τονίζοντας πως αν ήταν στο χέρι του, θα είχε κάνει… 20.

Ο γνωστός φωτογράφος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», αναφέρθηκε με τρυφερότητα στους τρεις γιους του, αποκαλώντας τους «πρίγκιπές» του.

Παρότι στο παρελθόν πίστευε πως θα ήθελε να αποκτήσει κορίτσια, η ζωή τον διέψευσε ευχάριστα.

Όπως εξομολογήθηκε, όταν έμαθε ότι το πρώτο του παιδί δεν θα είναι κορίτσι, ξαφνιάστηκε, όμως από τη στιγμή που γεννήθηκαν οι γιοι του, ένιωσε για πρώτη φορά –όπως είπε– έναν βαθύ, πρωτόγνωρο έρωτα.

«Λιώνω μαζί τους», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως έχει επιλέξει να αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο του στην ανατροφή τους, δουλεύοντας πλέον επιλεκτικά.

Ο Χάρης Χριστόπουλος μίλησε και για τη φιλοσοφία ζωής που έχει υιοθετήσει, υπογραμμίζοντας πως η ευτυχία δεν βρίσκεται στην απόκτηση περισσότερων, αλλά στην εκτίμηση όσων ήδη έχει.

Παρ’ όλα αυτά, δεν κρύβει ότι θα ήθελε να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του, εφόσον το επιθυμεί και η σύζυγός του.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την Ανίτα Μπραντ, αποκάλυψε πως στα σχεδόν 20 χρόνια κοινής πορείας τους υπήρξε και μια περίοδος απομάκρυνσης, διάρκειας δύο έως τριών ετών.

Όπως εξήγησε, εκείνη ένιωσε την ανάγκη να ζήσει διαφορετικές εμπειρίες και να κάνει τη δική της «επανάσταση», ωστόσο ο ίδιος από την πρώτη στιγμή ήταν βέβαιος ότι ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια μαζί της.

