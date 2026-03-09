Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που ήταν χθες τα social media πλημμύρισαν με ευχές για τις γυναίκες που κάνουν τον κόσμο αυτό καλύτερο με την δυναμικότητα, το θάρρος και την τόλμη τους. Έτσι και ο Χάρης Χριστόπουλος θέλησε με την σειρά του να στείλει τις δικές του ευχές προς την γυναίκα της ζωής του, Anita Brand, αλλά και όλες τις γυναίκες του κόσμου.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Χριστόπουλος δημοσίευσε μία φωτογραφία της συζύγου του με το νεογέννητο μωρό τους, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Εκ μέρους των ανδρών σε αυτό τον κόσμο, σας ευχαριστούμε που υπάρχετε, γιατί, δεν θα υπήρχαμε…».

Το love story τους και τα τρία τους παιδιά

Ήταν καλοκαίρι του 2008 όταν ο Χάρης Χριστόπουλος και η Anita Brand αποφάσισαν μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας να κάνουν το επόμενο βήμα στην σχέση τους και να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε ένα μαγευτικό σκηνικό στο νησί της Λευκάδας. Σήμερα, παραμένουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, έχοντας ολοκληρώσει την ευτυχία τους με τον ερχομό των παιδιών τους, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Το ζευγάρι κράτησε κρυφές και τις δυο εγκυμοσύνες γιατί ήθελαν να πάνε όλα καλά και μετά να το πουν δημόσια. Εννοείται βέβαια πως η καθημερινότητά τους με τα παιδιά έχει αλλάξει κι όπως έχουν αποκαλύψει και οι ίδιοι σε συνεντεύξεις τους, υπάρχουν αρκετές στιγμές έντασης μεταξύ τους «Σκοτωνόμαστε συνέχεια, ανεβαίνουν οι τόνοι».

Το τρίτο τους παιδί, ο γιος τους, ήρθε στη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο, όπως έχουν αποκαλύψει δημόσια από διάφορες συνεντεύξεις τους, τα πράγματα δεν ήταν όλα ρόδινα, καθώς ο μικρός γεννήθηκε πρόωρα.

