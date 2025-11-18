Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, ο Χάρης Χριστόπουλος μοιράστηκε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή από τη ζωή του, θυμίζοντας στο κοινό την περιπέτεια που πέρασαν με την Ανίτα Μπραντ μετά τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού.

Η τρίτη εγκυμοσύνη της Ανίτας είχε κρατηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποκαλύφθηκε λίγο πριν τον τοκετό, ο οποίος ωστόσο ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο μικρός τους γιος χρειάστηκε να μείνει για σχεδόν έναν μήνα στη θερμοκοιτίδα, με το ζευγάρι να ζει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, πηγαίνοντας καθημερινά στο μαιευτήριο για να είναι δίπλα στο μωρό τους.

Στην ανάρτησή του, ο γνωστός φωτογράφος περιγράφει τη στιγμή που το παιδί τους επέστρεψε επιτέλους στο σπίτι, αφιερώνοντας λόγια αγάπης και στήριξης σε όλους τους γονείς που έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση:

17/11/25 παγκόσμια ημέρα προωρότητας…

Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου, και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες το δρόμο,που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας, βάζω την πρώτη φωτογραφία μας, και την αφιερώνω στις χιλιάδες γονείς πριν από εμάς, και στις χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι.

Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου, και σου υποσχέθηκα ότι θα στο κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου.

Κρατήστε σφικτά με όλη την δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δεν θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας ,που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω,από τα πλαστικά κουτιά…

Τους το χρωστάμε …..

Σε ευχαριστώ θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου…

