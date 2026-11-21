Τη δική του απάντηση για την πολυσυζητημένη αποχώρηση του Λάκη Λαζόπουλου από τη διοργάνωση και την παρουσίαση της φετινής πρωτοχρονιάτικης γιορτής του Δήμου Αθηναίων έδωσε ο Χάρης Δούκας. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You» του ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στα εμπόδια που παρουσιάστηκαν, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του προς το πρόσωπο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», όπου ο ίδιος γνωστοποίησε πως, παρότι είχε συμφωνήσει με τον δήμαρχο να επιμεληθεί τη βραδιά της αλλαγής του χρόνου, επέλεξε τελικά να αποσυρθεί, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προσκόμματα.

Ο Χάρης Δούκας απέφυγε οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τον Λάκη Λαζόπουλο, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνον.

«Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι κορυφαίος, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Έχω τεράστια εκτίμηση σε αυτό που κάνει. Νομίζω ότι είναι κορυφαίος στη χώρα. Είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν σε εκδηλώσεις, ερχόταν και διάβαζε παραμύθια στα παιδιά. Έχει μια απίστευτη γραφειοκρατία όλη η διαδικασία και νομίζω πως θα έπρεπε να είναι κάτι που θα έχει τις προδιαγραφές και τον χαρακτήρα και τη διάσταση και διάδοση που και ο ίδιος ο Λάκης ήθελε. Δεν είναι πάντα εύκολο. Θα έχουμε όμως πολλές ευκαιρίες στο μέλλον. Λάκη σε πιστεύουμε πολύ και θα μας δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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govastiletto.gr – Λάκης Λαζόπουλος: Αποχωρεί από την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων