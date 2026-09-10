Απέραντη θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ετοιμαζόταν για μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να γιορτάσει με το κοινό του 33 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Η ξαφνική απώλειά του ματαίωσε μια μουσική συνάντηση που περίμεναν με ανυπομονησία οι θαυμαστές του.

Μετά την είδηση του θανάτου του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Ανείπωτη θλίψη… Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χάρης Δούκας (@harisdoukas)

Η ξαφνική και αναπάντεχη απώλειά του, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σκόρπισε βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή μόλις στα 54 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό τραγούδι.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση 1,5 μήνα πριν από τον θάνατό του