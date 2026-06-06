Ένα ξεχωριστό άρωμα από International Emmy Awards απέκτησε η Αθήνα, καθώς φιλοξένησε τον ημιτελικό γύρο ψηφοφορίας για την κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς (Best Drama). Κορυφαίοι επαγγελματίες από τον χώρο της τηλεόρασης, του σινεμά και της δημιουργικής βιομηχανίας συγκεντρώθηκαν για την κλειστή διαδικασία της αξιολόγησης.

Η σημαντική αυτή βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό cocktail party στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηνών, προσφέροντας στους καλεσμένους μια μαγική θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη.

Το cocktail party αποτέλεσε το ιδανικό κλείσιμο μιας ημέρας αφιερωμένης στην τηλεοπτική δημιουργία, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας του θεάματος.

Το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας με την σύζυγό του, Γεωργία Πολυτάνου, η οποία για την περίσταση επέλεξε ένα πράσινο φόρεμα που της πήγαινε πολύ και γόβες σε χρυσή απόχρωση.

Αυτή είναι μία από τις λίγες δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού, η οποία όπως ήταν φυσικό τράβηξε την προσοχή.

Δείτε φωτογραφίες:

Να θυμίσουμε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η εκλεκτή της καρδιάς του Γεωργία Πολυτάνου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2024.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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