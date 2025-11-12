Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Χάρης Λεμπιδάκης φιλοξενήθηκε στο πλατό του «Πρωινού», μετά το τέλος της συνεργασίας του με την εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό. Ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο για τον παρουσιαστή και τη στάση του, «φωτογραφίζοντάς» τον για διαρροή συγκεκριμένου ρεπορτάζ.

Αρχικά, ο Χάρης Λεμπιδάκης ανέφερε: «Εγώ δούλεψα σε αυτή την εκπομπή και νιώθω πολύ υπερήφανος. Κατάφερα μέσα σε 40 – 42 εκπομπές να φέρω 60 συνεντεύξεις. Ήταν προς όφελος της εκπομπής, δεν κοίταζα την πάρτη μου».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος σημείωσε αναφορικά με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη ότι ήταν απόφαση του ΣΚΑΪ να απομακρυνθεί από την εκπομπή: «Την Τετάρτη το βράδυ βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Την Τετάρτη το πρωί είχα ραντεβού στο Φάληρο με την Άλκηστη Μαραγκουδάκη (Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΣΚΑΪ), καθώς ήθελα να συζητήσω μαζί της για κάτι που θα γίνει από το Φεβρουάριο στην Αμερική και πώς μπορούμε να το ταιριάξουμε και πώς αυτό θα συμβαδίσει με την εκπομπή.

Δεν με άφησε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μου είπε μήπως να το λήξουμε το θέμα, καθώς βλέπουμε ότι αυτό δεν πάει και εσύ πιέζεσαι. Στη συνέχεια μου είπε να μιλήσω με τον Κώστα Τσουρό και βλέπουμε. Τον ρώτησα μετά αν είναι ευχαριστημένος μαζί μου κι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μετά του είπα ότι ρώτησα την κα Μαραγκουδάκη για πιθανές αλλαγές στην εκπομπή και μου είπε ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές, δε μπορούμε να σου πούμε και θα το δούμε. Μου είπε ότι δεν ήταν ενήμερος για τις αλλαγές. Φεύγω και μετά από δύο ώρες βγήκε αυτό το δημοσίευμα».

Ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε: «Η εικόνα που μας παρουσιάζεις είναι ότι: δεν πιστεύω ότι ο Κώστας δεν ήξερε για τις αλλαγές. Και προφανώς ο Κώστας είχε συμφωνήσει με το κανάλι έχουν να κάνουν με εσένα και την Άννα Κανδύλη, ότι δε θα είστε στην εκπομπή. Και στο πήγε γλυκά η Μαραγκουδάκη και ο Κώστας σου είπε ψέματα».

Ο Χάρης Λεμπιδάκης πρόσθεσε: «Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κώστα Τσουρό από τη Δευτέρα. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει είναι ότι δε μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει: κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Όταν βγήκα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ήμουν πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι και μου μετέφεραν διαφορετικές μορφές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα Τσουρό κι άλλα από το κανάλι και εμένα αυτό με ενόχλησε. Διώξτε με αν είμαι ανεπαρκής! Εκ του αποτελέσματος, κάποιοι είπαν: και που έφερνα συνεντεύξεις, πάλι 2% έκανε η εκπομπή».

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το αν ήταν απόφαση του Κώστα Τσουρού ή τον ιθυνόντων του ΣΚΑΪ να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την εκπομπή, ο δημοσιογράφος είπε: «Είναι κάτι ενδιάμεσο. Ήμασταν έρμαια των φημών. Δεν ξέραμε αν πρέπει να αμυνθούμε ή να επιτεθούμε. Και επειδή γενικά υπήρχαν διαρροές από το στρατόπεδό μας κι εγώ αναρωτιόμουν: πώς γίνεται να φεύγουν πράγματα από εδώ μέσα;».

