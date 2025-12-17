Μεγάλη έκταση έχει λάβει η υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά την αποκάλυψη του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ σχετικά με τον πασίγνωστο τραγουδιστή που κατηγορείται από δύο καλλιτέχνες για ασέλγεια και σεξουαλική κακοποίηση.

Τόσο ο καλλιτεχνικός κόσμος, όσο και οι πρωινές εκπομπές σχολιάζουν με έντονο τρόπο τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες, καθώς και τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι σχετικά με το ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την σοβαρότατη κατηγορία.

Με την σειρά του, ο Χάρης Λεμπιδάκης σχολίασε τα παραπάνω μιλώντας σήμερα, Τετάρτη 17/12, στην εκπομπή Πρωινό: «Είναι σίγουρα πάρα πολύ λυπηρό, είναι μια είδηση που την πληροφορηθήκαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επειδή όλοι έχουμε κάποιες πληροφορίες, εγώ προσωπικά δεν σοκαρίστηκα. Είναι κάποια πράγματα στο χώρο μας, και στη δημοσιογραφία και στην υποκριτική και παντού, που ακούμε και μπορεί να μην είμαστε μάρτυρες, ακούμε, συναναστραφόμαστε, κάποια πράγματα τα κρατάμε. Εγώ είμαι γενικά της άποψης όταν ακούω κάτι τόσο κακό και δυσάρεστο να μη συμμετέχω καν σε κουβέντες, εξαφανίζομαι.

Αν βγει στη δημοσιότητα όνομα, πράγματα και καταστάσεις τότε θα μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή ενός καλλιτέχνη. Ανοίγει ένας κύκλος που έχει πάρα πολλές και αλυσιδωτές εξελίξεις. Δεν έπεσα από τα σύννεφα, γιατί ακούω πράγματα πολύ πιο προχωρημένα σχετικά με πράγματα που έχει υποπέσει ο ίδιος. Μακάρι να είναι όλα ψέματα, αλλά στο χώρο αυτό τα πάθη τα πληρώνεις».