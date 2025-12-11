Ο Χάρης Λεμπιδάκης μίλησε σήμερα, Πέμπτη 11/12, λίγες εβδομάδες μετά την παραίτησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το΄Χουμε», στην εκπομπή Super Κατερίνα και έκανε αποκαλυπτικές δηλώσεις. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση που διατηρεί με τον παρουσιαστή και πρώην συνεργάτη του.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού μέσα από μια δημοσίευσή του στο Instagram. Από τότε, τόσο ο Χάρης Λεμπιδάκης όσο και ο Κώστας Τσουρός έχουν μιλήσει για αυτή την απόφαση, με τους ίδιους να έρχονται σε «κόντρα».

Ο Χάρης Λεμπιδάκης είπε χαρακτηριστικά για τον Κώστα Τσουρό: «Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κώστα αλλά είναι στις προθέσεις μου κάποια στιγμή μετά τις γιορτές που θα επιστρέψω να τον δω. Δεν μου έχει μείνει πικρία», χωρίς να επεκτείνεται περισσότερο.

Σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό για τους «βαλτούς» παρουσιαστές της τηλεόρασης, ο Χάρης Λεμπιδάκης ανέφερε: «Μας κάνει έκπληξη αυτό; Για τους βαλτούς και τους φορετούς και αν ένας επιβάλλει κάποιον να μπει σε μια εκπομπή; Αυτό γινόταν πάντα. Είναι δύσκολα τα πράγματα στη τηλεόραση, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και την επόμενη σεζόν που θα δούμε λιγότερα πρόσωπα στην τηλεόραση και θα δούμε και λιγότερες εκπομπές γιατί θα είναι ακόμη μικρότερα τα bydget του χρόνου».

Τέλος, μιλώντας για τα όσα ακούγονται για την τηλεόραση του χρόνου, σχολίασε: «Το μόνο που ξέρουμε για την Κατερίνα Καραβάτου είναι ότι έχει ανανεώσει το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1, από εκεί και πέρα αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν θα μπει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο σε μια διαδικασία να κάνει κάτι απλά για να το κάνει.

Εμένα μου αρέσει η Ελένη Τσολάκη σαν χαρακτήρας και σαν παρουσιάστρια, το πρώτο δείγμα δεν είναι καλό σίγουρα στα νούμερα τηλεθέασης. Γίνονται αλλαγές, αλλάζουν αρχισυντάκτες, ίσως δούμε να ενισχύεται η ομάδα. Είναι μια χρονιά που πρέπει να παλέψει και ο ΑΝΤ1 να στηρίξει αυτή την προσπάθεια για να δούμε αν αυτή η εκπομπή θα συνεχιστεί και του χρόνου».

govastiletto.gr – «Νιώθω ανακουφισμένος»: Ο Χάρης Λεμπιδάκης για την αποχώρησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού