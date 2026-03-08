Ο Χάρης Λεμπιδάκης μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου, όπου μίλησε για τις αλλαγές στο Open, την άποψή του για την ΕΡΤ, το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα, και την πιθανότητα να ενταχθεί η Μπέττυ Μαγγίρα στο πρωινό του Star.

Ο φετινός διαγωνιζόμενος του Just the 2 of Us μίλησε για τις αλλαγές που γίνονται φέτος στο κανάλι του Open, λέγοντας: «Ήταν μια αλλαγή που είχε σχεδιαστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δεν νομίζω πως θα γίνουν αλλαγές πριν τελειώσει η σεζόν. Έχουμε ακόμα 4 μήνες και δεν νομίζω πως η πρόθεση του Θέμη Μάλλη είναι να αναλάβει ένα πόστο για να κάνει αλλαγές. Σίγουρα θα δούμε και νέα πρόσωπα».

Για την ενδεχόμενη αλλαγή της ζώνης ώρας της εκπομπής «Real View», από βραδινή σε μεσημεριανή, πρόσθεσε: «Αν φτιαχτεί για μεσημεριανή, νομίζω πως μπορεί να δώσει ένα στίγμα στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, που θα έχει σχόλιο και κριτική πάνω στο τι παίζει καθημερινά η τηλεόραση». Για τον Θανάση Πάτρα συμπλήρωσε: «Είναι πολύ καλός παρουσιαστής, ανήκει στην κατηγορία του μη τοξικού ανθρώπου και νομίζω ότι το κανάλι πρέπει να τον έχει στα υπόψη του».

Προ ολίγων ημερών, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε ένα ξέσπασμα στον αέρα του Buongiorno σχετικά με την ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας το κανάλι ως «το άκρον άωτον της αργομισθίας, του βύσματος και της πολιτικής τοποθέτησης ανθρώπων», δήλωση στην οποία απάντησε και ο Γιώργος Κουβαράς, χαρακτηρίζοντάς τον ως «αφοριστικό και απόλυτο». «Ο κύριος Κουβαράς όταν κρίνει τις δηλώσεις και μιλάει για αφορισμό, και εκείνος από τη δική του πλευρά είναι ισοπεδωτικός και απόλυτος. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη στο κομμάτι περί βύσματος και μιας άλλης λογικής που υπάρχει στο κανάλι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όταν όλοι πληρώνουμε την ΕΡΤ και δεσμεύεται να πάρει καλά πρόσωπα, ότι δεν κοιτάζει τα νούμερα τηλεθέασης».

