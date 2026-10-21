Εναντίον όσων επικρίνουν την εξωτερική εμφάνιση των αναγνωρίσιμων προσώπων καθώς τα χρόνια περνούν τάχθηκε ο Χάρης Ρώμας. Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος επικαλέστηκε παραδείγματα παγκόσμιων αστέρων, όπως η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Αλέν Ντελόν, υποστηρίζοντας πως η χλευαστική διάθεση απέναντι στις αλλαγές της εικόνας των άλλων πηγάζει από την ανάγκη των ίδιων των επικριτών να ξορκίσουν τον δικό τους φόβο για το γήρας.

Πάντως, ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να τους κάνει τη χάρη και δηλώνοντας ότι θα παραμείνει «ένα κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα» – παραπέμποντας στη θρυλική ατάκα του πλαστικού χειρουργού Γεράσιμου Μαντούβαλου που υποδύθηκε στη σειρά «Λίφτινγκ».

Καλεσμένος στο K-Zone Vidcast, ο Χάρης Ρώμας σχολίασε τις αναρτήσεις που συγκρίνουν την εικόνα γνωστών προσώπων στο πέρασμα των χρόνων, λέγοντας: «Να είσαι σίγουρος ότι με το που το βγάλεις κάποιοι haters θα γράψουν από κάτω ”πώς έγινε έτσι ο κ…γερος”. Γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν στον ηλικιακό ρατσισμό και θρέφονται επειδή υστερούν, γιατί υστερούν κιόλας εμφανισιακά και θεωρούν ότι η μεγάλη τους νίκη είναι το γήρας των άλλων. Απόδειξη ότι είναι γεμάτο το Youtube από stars που δείχνει πώς ήταν και πώς έγιναν. Λες και δεν ήταν φυσικό η Μπριζίτ Μπαρντό πριν πεθάνει να γίνει γριά, αυτή η πανέμορφη γυναίκα. Δεν ήταν φυσικό ο Αλέν Ντελόν, που ήταν ο πιο όμορφος άντρας του κόσμου, να γίνει γέρος».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 1:04:00

Κλείνοντας, δήλωσε με χιουμοριστική διάθεση ότι θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα να είναι «ένα κουκλάκι ζωγραφιστό». Όπως ανέφερε: «Αλλά ο κόσμος γιατί αρέσκεται; Γιατί το Youtube είναι γεμάτο ”πώς ήταν και πώς έγινε”; Γιατί ξορκίζουν τον δικό τους φόβο. Πολλοί εξ αυτών ούτε καν υπήρξαν Αλέν Ντελόν και Μπριζίτ Μπαρντό. Λένε ”εδώ το έπαθε ένας προβεβλημένος άνθρωπος, όπως ο Χάρης Ρώμας”. Δεν θα κάνω το χατίρι σε αυτούς τους haters, θα παραμείνω ένα κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι για να σκάσουν οι haters».

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