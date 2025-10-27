Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου Χάρης Ρώμας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά και μίλησε για τη ζωή, τα λάθη του και την πολιτική.

«Δεν με φοβίζουν πια τα νούμερα στην τηλεόραση. Όσο μεγαλώνεις, οφείλεις να γίνεσαι σοφός και δοτικός. Καθημερινά καταλαβαίνω πού έχω κάνει λάθος και πού πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Και το εννοώ όταν ζητάω συγγνώμη», δήλωσε.

Για την πολιτική του πορεία είπε: «Δεν μπήκα για εξουσία. Αν είχα χρόνο μπροστά μου, πιστεύω ότι μου ταιριάζει η πολιτική. Έδωσα χρήματα και προσπάθεια, όχι για καρέκλα. Η πολιτική είναι τόσο τοξική που πάντα θα λένε χοντράδες».

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης τη σημασία του να κρατά κανείς το καλό και να απολαμβάνει τη χαρά της δουλειάς του.