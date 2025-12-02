Με εξομολογητική διάθεση, ο Χάρης Ρώμας παραχώρησε συνέντευξη στον Κώστα Γαζέτη για το κανάλι του στο YouTube, μιλώντας για τις σημαντικές απώλειες που έχει βιώσει στη ζωή του και τον τρόπο που τις αντιμετώπισε.

Ο ηθοποιός τόνισε πως, παρά τον πόνο που ένιωσε, επέλεξε να τις διαχειριστεί με θάρρος. «Τις απώλειες της ζωής μου τις βίωσα οδυνηρά, αλλά με θάρρος. Δε μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τις βίωσα οδυνηρά, με θάρρος και πόνο μαζί. Δε μπορεί να γίνει διαφορετικά από το να οπλιστείς με θάρρος, εφόσον θέλεις να συνεχίσεις να πορεύεσαι σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, αποκάλυψε επίσης, ότι ο πρώτος άνθρωπος που του έδωσε ευκαιρία στο θέατρο ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις, σημειώνοντας τη σημασία των καθοριστικών στιγμών που διαμόρφωσαν την πορεία του.