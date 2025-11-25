Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του θεατρικής παράστασης, «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», ο Χάρης Ρώμας μίλησε για την πηγή έμπνευσής του, την πορεία του στην τηλεόραση και το θέατρο, αλλά και για τις προσωπικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν το φετινό του έργο.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που παρατηρεί ανθρώπους, καταστάσεις και κοινωνικές συμπεριφορές, εμπλουτίζοντας το δημιουργικό του σύμπαν με πραγματικές ιστορίες.

Ξεκινώντας την κουβέντα στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», ο Χάρης Ρώμας μοιράστηκε με χιούμορ στιγμές από τον τρόπο ζωής του: «Ανέκαθεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί, ακόμα και όταν ήμουν party animal. Στις 7 ήμουν στο πόδι, κοιμόμουν πολύ λίγο και πήγαινα στα πάρτι μιας άλλης εποχής. Δεν μου φαίνεται, νομίζουν όλοι ότι είμαι Κατακουζηνός, αλλά έχω κάνει άγρια ζωή», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε την αφετηρία της νέας του παράστασης, εξηγώντας ότι η έμπνευση γεννήθηκε από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του εδώ και χρόνια: «Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στο σπίτι μου και είναι αλβανικής καταγωγής. Τους μελετάω τόσα χρόνια, το bullying που έχουν περάσει στην αρχή. Είναι πια άνθρωποι της οικογένειάς μου. Μέσα από αυτούς έμαθα πολλά, πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστείς και να σε αντιμετωπίσουν ισότιμα. Η έμπνευση για την παράσταση ήρθε κυρίως από την αγαπημένη μου, τη Ζωή, που δουλεύει μαζί μου», εξήγησε.

Ανατρέχοντας στην καριέρα του, ο δημιουργός τόνισε ότι η επιτυχία δεν είναι ποτέ δεδομένη: «Έχω κάνει διαχρονικές δουλειές στην τηλεόραση και στο θέατρο που κράτησαν δύο ή τρία χρόνια, αλλά και πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά. Από αυτά μαθαίνεις κυρίως».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ήδη εργάζεται πάνω στη νέα σειρά που γράφει αυτή την περίοδο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμα μια τηλεοπτική δημιουργία με τη δική του σφραγίδα.

