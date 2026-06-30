Ο Χάρης Σαβαλάνος είναι γιος της πρώην υπουργού, υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και Προέδρου του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννας Διαμαντοπούλου. Ο ίδιος δεν ακολούθησε ποτέ τον δρόμο της πολιτικής, έχοντας χαράξει τη δική του πορεία σε καλλιτεχνικά μονοπάτια.

Σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε για πέντε χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο τον κέρδισε η στιχουργική.

Σήμερα ο 33χρονος Χάρης Σαβαλάνος είναι ένας πετυχημένος στιχουργός, έχοντας υπογράψει τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών, με πιο χαρακτηριστική συνεργασία εκείνη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τη στιχουργική

Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις ο Χάρης Σαβαλάνος πριν δύο χρόνια είχε μιλήσει στην εκπομπή Buongiorno για την ενασχόλησή του με τη μουσική αλλά και τη μητέρα του, λέγοντας πως δεν θα μπορούσε ποτέ ο ίδιος να ασχοληθεί με τον χώρο της πολιτικής.

«Η μαμά μου ήταν στο εξωτερικό και μου έδωσε το task να παίρνω λέξεις και να κάνω ομοιοκαταληξία. Έμαθα να εκφράζομαι μέσα από αυτό. Έχω γράψει το «Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω», το «Σ’ αγαπάω γιατί», το «Ελεύθερος». Έγραψα το «Ελεύθερος», γιατί με πονούσε η τότε κατάσταση στη χώρα μου. Ήμουν φοιτητής το ’12-’13 και τότε η Ελλάδα περνούσε μια δοκιμασία», ανέφερε για την ενασχόλησή του με τη στιχουργική ο Χάρης Σαβαλάνος.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι στην πολιτική. Αυτό που έμαθα από την πορεία της μητέρας μου είναι ότι η πολιτική θέλει γερό στομάχι και να βάζεις το εγώ σου κάτω από το κοινό συμφέρον και την πατρίδα, ακόμα και όταν η πατρίδα μπορεί να μη σου φέρεται με τον καλύτερο τρόπο», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο ταλαντούχος στιχουργός.

Η σχέση με τη μητέρα του, Άννα Διαμαντοπούλου

Η Άννα Διαμαντοπούλου με τον γιο της, Χάρη/ Φωτογραφία: Facebook

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Χάρης Σαβαλάνος μίλησε για τη μητέρα του Άννα Διαμαντοπούλου.

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος για το ποια είναι η μητέρα μου. Δεν το κρύβω, δεν το απαρνούμαι. Παλαιότερα με ενοχλούσε που για κάποιους δεν ήμουν καν ο Χάρης. Ήμουν ο γιος της Διαμαντοπούλου». Στη συζήτηση, μια ιστορία από την περίοδο που η μητέρα του ήταν επίτροπος στις Βρυξέλλες οδηγεί σε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση: «Ξέρω ότι μέχρι και τώρα εκείνη έχει τύψεις για τις στιγμές που θυσίασε. Το ότι σήμερα, ως ενήλικος, ακούγοντας αυτή την ιστορία, ένιωσα εγώ τύψεις που έβαλα τη μητέρα μου σε αυτή τη θέση, λέει πολλά για το πώς βλέπω πλέον τα πράγματα» εξομολογήθηκε πρόσφατα στη Σοφία Τουντούρη και στο vidcast «Στη Στροφή».

Ο ίδιος μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη και για τον πατέρα του, Γιάννη Σαβαλάνο, ο οποίος έχει υπάρξει στο παρελθόν Νομάρχης Λακωνίας, εξηγώντας πως στάθηκε δίπλα σε μία ιδιαίτερα δυναμική γυναίκα, σε μία εποχή που κάτι τέτοιο μόνο αυτονόητο δεν ήταν.

Προσωπική ζωή

Πολύ λίγες πληροφορίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την προσωπική του ζωή καθώς ο ίδιος δεν επιθυμεί να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας για τα προσωπικά του αλλά μόνο για τα επαγγελματικά του. Κι ο ίδιος ως άνθρωπος άλλωστε είναι χαμηλών τόνων, επομένως η προβολή της προσωπικής του ζωής δεν ταιριάζει με τον χαρακτήρα του.

Αυτό ωστόσο που είναι γνωστό είναι πως ο Χάρης Σαβαλάνος βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια σε σχέση και ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του.

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