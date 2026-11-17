Με μία άκρως λαμπερή βραδιά, γεμάτη κέφι και μουσική, γιόρτασε τα 46α γενέθλιά του ο Χάρης Σιανίδης, έχοντας στο πλευρό του στενούς φίλους και λαμπερά ονόματα της εγχώριας showbiz.

Ο γνωστός PR manager και CEO της εταιρείας Beautiful People υποδέχτηκε τη νέα του χρονιά στην καλύτερη παρέα, με την ατμόσφαιρα να απογειώνεται όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή πήραν το μικρόφωνο και του ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά» από τη σκηνή, χαρίζοντας τη δική τους ξεχωριστή νότα στη γιορτή.

Οι δύο αγαπημένες τραγουδίστριες βρέθηκαν κοντά του, τραγούδησαν και συμμετείχαν στη γιορτή, χαρίζοντάς του ξεχωριστές στιγμές

Φυσικά, δεν έλειψε η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, γύρω από την οποία συγκεντρώθηκαν οι φίλοι του για να του ευχηθούν, με τον ίδιο να απολαμβάνει εμφανώς χαρούμενος, κάθε στιγμή της βραδιάς.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο Νίκος Γεωργιάδης, η Αμάντα Μανωλάκου, η Χριστίνα Πολίτη, η Καλομοίρα και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ενώ τις ευχές της έδωσε στον Χάρη Σιανίδη η Μαρία Αντωνά, η οποία καθόταν σε διπλανό τραπέζι με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε την Κυριακή στο Nox και απαθανάτισε όλους τους celebrities που βρέθηκαν στο πάρτι έκπληξη του Χάρη Σιανίδη.

Αμάντα Μανωλάκου-Νίκος Γεωργιάδης-Χάρης Σιανίδης-Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Αθανασία Γαρμπή-Χριστίνα Πολίτη-Χάρης Σιανίδης-Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Αμάντα Μανωλάκου-Νίκος Bjur

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου-Μαρία Αντωνά

Αντώνης Καλογρίδης-Χάρης Σιανίδης

Καλομοίρα Σαράντη-Αθανασία Γαρμπή Κολοβού-Χάρης Σιανίδης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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