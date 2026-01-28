Ο Χάρης Βαφειάς βρέθηκε καλεσμένος στον Ανέστη Ευαγγελόπουλου και στην εκπομπή του στο youtube, AnesΤea The Podcast.

Ο γνωστός εφοπλιστής τοποθετήθηκε για τις προκαταλήψεις που αντιμετώπισε λόγω του νεαρού της ηλικίας του στο ξεκίνημά του, ενώ ανέλυσε τη στρατηγική του στην επικοινωνία με τους νέους μέσω των social media.

«Το λάθος των Ελλήνων που δεν ξέρει, είναι ότι βλέπει αυτούς που κάνουν τη ζωή την πολύ extreme και νομίζουν ότι αυτοί είναι και οι πιο πλούσιοι Έλληνες. Δεν ισχύει. Συνήθως τις τρέλες τις κάνουν οι μεσαίοι για διάφορους λόγους. Άλλοι για φιγούρα, άλλοι γιατί δεν τα έχουν ζήσει και θέλουν να τα ζήσουν. Ξέρω άλλους που έχουν λιγότερα από εμένα και κάνουν περισσότερα έξοδα από εμένα», είπε ο Χάρης Βαφιάς.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Χάρης Βαφειάς μίλησε για τις συμβουλές που δίνει σήμερα ο ίδιος στους νέους, έχοντας βρεθεί στην ίδια θέση, όταν ήταν στο ξεκίνημα της πορείας του.

«Μου γύρισε εντελώς ανάποδα και τώρα μου στέλνουν στο Ιnstagram άσχετοι και μου λένε: Θέλω να γίνω δάσκαλος εκεί, θέλω να γίνω μηχανικός. Μπορείς να μου πεις πέντε συμβουλές; Και τους δίνω το σταθερό μου να με πάρουν τηλέφωνο, δεν δίνω το κινητό μου. Με παίρνουν και τους λέω πέντε συμβουλές. Μετά τους λέω: Εάν καταφέρεις να γίνεις αυτό που θες, στείλε μου απλά ένα μήνυμα ότι τα κατάφερες, να χαρώ και εγώ μαζί σου. Και δεν το λέω για πλάκα, το λέω σοβαρά. Οι ανταγωνιστές περιμένουν να γλιστρήσεις για να σε δαγκώσουν. Εκεί πρέπει να δείξεις ότι είσαι από σίδερο», τόνισε ο Χάρης Βαφιάς τονίζοντας τον ανταγωνισμό.

govastiletto.gr -Χάρης Βαφειάς για Dragons’ Den: «Είμαι ο μόνος από τους κριτές που απαντάω σε όλους τους παίκτες, οι άλλοι τους σνομπάρουν»