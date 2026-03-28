Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ την Παρασκευή 27 Μαρτίου και μίλησε για την κοινή του εμπειρία στην τηλεόραση με τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι οι 7 μήνες που παρουσίασαν μαζί την εκπομπή ΣουΚου Family στον ΣΚΑΪ ήταν γεμάτοι γκρίνια και συνεχείς διαφωνίες.

Με χιούμορ, συμβούλευσε τον Φάνη Λαμπρόπουλο να μην επιχειρήσει ποτέ κάτι αντίστοιχο με τη δική του σύζυγο.

«Ήταν επτά ωραίοι μήνες, αλλά και επτά μήνες με συνεχείς καβγάδες», εξήγησε.

Σχολίασε μάλιστα, ότι η διαφορά στον τρόπο που αντιμετώπιζαν τα νούμερα τηλεθέασης δημιουργούσε εντάσεις: ενώ εκείνος δεν ασχολούνταν με τα νούμερα, η Αντελίνα παρακολουθούσε κάθε λεπτομέρεια και πολλές φορές του επέρριπτε ευθύνες για μικρές απώλειες.

Ο Χάρης Βαρθακούρης σημείωσε ότι σήμερα, πέντε-έξι χρόνια μετά, θυμούνται τις στιγμές αυτές με χιούμορ: «Αντιλαμβάνεται ότι ήταν σε μια άλλη φάση τότε. Από τη στιγμή που σταματήσαμε την τηλεόραση, είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Βρίσκουμε αιτίες να τσακωθούμε αλλά πάντα τα βρίσκουμε».

Η δήλωσή του δείχνει πως, παρά τις εντάσεις της τηλεοπτικής συνεργασίας, η προσωπική τους σχέση παραμένει ισχυρή και γεμάτη αμοιβαία κατανόηση.

