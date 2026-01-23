Μια σπάνια αναδρομή στο ξεκίνημα της σχέσης του με την Αντελίνα έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” με την Αθηναΐδα Νέγκα. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε το παρασκήνιο της γνωριμίας τους το 2009, παραδεχόμενος πως την είχε αποθηκεύσει ως «γυναίκα μου» στις επαφές του, πριν καν συναντηθούν από κοντά.

«Είχα καταλήξει ότι θα γίνω ένας καταπληκτικός θείος… μέχρι που εμφανίστηκε αυτή η γυναίκα στη ζωή μου μέσω Facebook. Αρχίσαμε να μιλάμε. Mου άρεσε εξωτερικά. Ήταν καλοκαίρι του 2009. Ανταλλάξαμε πολύ γρήγορα τηλέφωνα. Αρχίσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Εγώ ήμουν στην Πάρο μόνος μου και εκείνη στην Επίδαυρο, και την είχα αποθηκευμένη στο τηλέφωνό μου ως “γυναίκα μου” πριν καν τη δω από κοντά…

Δεν είπα ότι αυτή θα την παντρευτώ, αλλά είπα ότι βρέθηκε μια γυναίκα που θα μου βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι… Βρεθήκαμε από κοντά τον Σεπτέμβριο και από τότε δε χωρίσαμε ποτέ… Οι άλλοι που χώρισαν δεν είχαν Αντελίνες, εκείνη κρατάει τον γάμο μας… Το γεγονός ότι είμαστε ακόμα μαζί, οφείλεται στο ότι εκείνη έχει κάνει περισσότερες φορές πίσω» εξομολογήθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης.

govastiletto.gr -Χάρης Βαρθακούρης: Η οικογενειακή φωτογραφία με όλα τα αδέρφια του και οι ευχές για τα Χριστούγεννα