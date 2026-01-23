Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Χάρης Βαρθακούρης στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», μιλώντας με ειλικρίνεια για τη σχέση με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον τρόπο που μεγάλωσε δίπλα στον “τροβαδούρο του έρωτα”.

«Δεν ξέρω πως είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και στο σπίτι. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε. Δεν έχουμε πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά, ούτε τόσες φορές λούνα παρκ. Δεν ένιωθα στερημένος», ξεκίνησε να λέει ο τραγουδιστής.

«Μικρός δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ, ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι π.χ. Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και να έκλεινε μισή ώρα μετά γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου ως γιος του Πάριου. Πήγα σε πολύ καλό σχολείο και δεν ένιωσα να λένε “α ο γιος του Πάριου”. Ο μπαμπάς μου είναι ευαίσθητος με τις ώρες του. Ο πατέρας μου δεν με έχει αποκαλέσει ποτέ με το όνομά μου. Με λέει γιε μου, καμάρι μου, σπλάχνο μου. Αν πω εγώ την Αντελίνα με το όνομά της, θα είναι επειδή θα έχουμε σκοτωθεί», συμπλήρωσε ο Χάρης Βαρθακούρης.

