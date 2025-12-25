Ο Χάρης Βαρθακούρης γιορτάζει τα φετινά Χριστούγεννα σε στενό οικογενειακό κύκλο, έχοντας στο πλευρό του όχι μόνο τη σύζυγό του, Αντελίνα, και τις κόρες τους, αλλά και τα τρία του αδέλφια.

Μάλιστα, το απόγευμα της Παραμονής, ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους, ποζάροντας μαζί με τον Θανάση, τον Good Job Nicky και τον Άγγελο – Μιχαήλ, σε μια ιδιαίτερη αδελφική επανένωση για τις γιορτές.

«Επιτέλους ΟΛΟΙ μαζί! Ανήμερα της παραμονής. Χρόνια πολλά σε όλους», έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης στη λεζάντα.

Δείτε την ανάρτησή του:

