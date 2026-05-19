Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου ο Χάρης Βαρθακούρης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην οικογενειακή του ζωή, τη σχέση που έχει αναπτύξει με τις κόρες του, αλλά και σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή: τη μεγάλη οικογενειακή επανένωση που πραγματοποιήθηκε στην Πάρο ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια.

«Η μεγάλη είναι 15 και θα τη λέω δεκαπέντε μέχρι και μία ώρα πριν τα… γενέθλιά της. Μέσα στο καλοκαίρι γίνονται 14 και 16 και ακόμα αδυνατώ να πιστέψω, ότι εγώ, που με θεωρώ ένα ανώριμο πιτσιρικά που λες ότι τελείωσε πέρυσι το σχολείο… αδυνατώ να πιστέψω ότι έχω την ευθύνη δύο εφήβων, ενός νοικοκυριού. Το ότι είμαι πατέρας ακόμα ακούω τη λέξη τόσα χρόνια και χαίρομαι. Δηλαδή, γουστάρω να ακούω «μπαμπά», «μπαμπάκα μου», τα υποκοριστικά όλα και το απολαμβάνω! Έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα, δεν κατάλαβα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, σαν χθες μου φαίνεται, που μπορούσα και τις δύο να τις έχω αγκαλιά… Και τώρα πρέπει να ζητιανεύω… την προσοχή τους! Τα αγόρια τους δεν είναι κρυφά, έρχονται και στο σπίτι… Έχω την εντύπωση ότι δεν θα εγκρίνω… ποτέ, κανέναν! Αλλά έχω καταλήξει στο ότι με ενδιαφέρει, το οποίο ακούγεται κλισέ, να είναι ευτυχισμένες» ανέφερε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης για τις κόρες του.

«Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013. Δηλαδή, γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 2014, που θα μπορούσε να ήταν η επόμενη χρονιά που θα πηγαίναμε, το καλοκαίρι κάηκε το σπίτι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Το 2015 ακόμα, παρόλο που είχε περάσει ένας χρόνος, ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης. Και μας πήρε και δύο τρία χρόνια να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Άρα δεν είχαμε πολλή διάθεση και ψυχολογία για διακοπές.

Μετά άρχισε να μου έρχεται δουλειά τα καλοκαίρια. Και συνειδητοποίησα ότι δεν με εξυπηρετεί ένας προορισμός ο οποίος, καλώς ή κακώς, προκειμένου να φύγω αν χρειαστεί, βασίζεται σε καράβι ή αεροπλάνο. Οπότε τι κάνω; Μετακομίζω τα οικογενειακά στην «Πάρο» της γυναίκας μου. Η Πάρος της γυναίκας μου είναι η Επίδαυρος. Οδική πρόσβαση. Πολύ εύκολο να πας και να φύγεις.

Θα σου πω τι έγινε, πώς και γιατί πήγαμε στην Πάρο φέτος. Έτυχε να πάω τον Ιούνιο, πέρσι, στην Πάρο για δέκα ώρες. Έφυγα με το πρώτο αεροπλάνο, άυπνος, πήγα στον Κριό, ο οποίος τυγχάνει να είναι κοντά στο σπίτι μου, κοιμήθηκα, με ξύπνησαν, τραγούδησα στο beach bar το μεσημέρι, επιτόπου πήρα ταξί, πήγα στο αεροδρόμιο και γύρισα. Όμως πήρα μυρωδιά Πάρου. Δηλαδή είδα τη διαδρομή… Καταρχάς είδα καινούργιο αεροδρόμιο!

Οπότε τη διαδρομή που έκανα από το αεροδρόμιο μέχρι να πάω στον Κριό, είδα ένα νησί το οποίο δεν το αναγνώρισα. Αλλά πήρα μυρωδιά. Και όταν γύρισα το απόγευμα σπίτι… Λέω: «Μωρό μου, πρέπει να πάμε στο νησί. Δεν είναι ότι έχουμε θέμα πού θα μείνουμε ή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα», και λέμε: «Φέτος θα πάρω πέντε – έξι μέρες άδεια από τον εαυτό μου και θα πάμε». Και περάσαμε τόσο όμορφα…» αποκάλυψε ο Χάρης Βαρθακούρης.

govastiletto.gr -Αντελίνα Βαρθακούρη: «Ζηλευόμαστε με τον Χάρη και δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα το κρίνουνε»