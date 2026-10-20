Ο Χάρης Βαρθακούρης έκανε βιντεοκλήση on air με τον Γιώργο Λιάγκα σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στον αέρα του «Πρωινού», μετά την περιπέτεια με την υγεία του.

Ο τραγουδιστής υπέστη σπάσιμο στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα να αναβληθούν οι προγραμματισμένες του εμφανίσεις.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε στον αέρα της εκπομπής βιντεοκλήση με την σύζυγο του Χάρη Βαρθακούρη, Αντελίνα.

«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου κι εσένα και το κορίτσι σου Γιώργο. Γυρίσαμε σήμερα, βγήκε από το νοσοκομείο. Ο Χάρης είναι μέσα στο δωμάτιο. Είναι ο καλύτερος ασθενής. Θέλω να πω ευχαριστώ στους φίλους και τις οικογένειές μας. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, έχουμε και καλούς γιατρούς», αποκάλυψε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Αμέσως μετά, η Αντελίνα Βαρθακούρη, έδειξε στο βίντεο, τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος μίλησε στον αέρα με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του «Πρωινού» και δέχτηκε ευχές για περαστικά.

«Μισό βήμα πριν πιάσω το χερούλι της πόρτας του αυτοκινήτου, γλίστρησα. Έβρεχε καταρρακτωδώς. Πετάχτηκα στον αέρα και έσκασα κάτω με την πλάτη και το κεφάλι. Σήκωσα το κεφάλι μου να δω το πόδι μου και είδα το κόκκαλο έξω από το δέρμα», είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Βαρθακούρης για την περιπέτεια της υγείας του.

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