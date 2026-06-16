Ο Χάρης Βαρθακούρης κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του έκανε μία αποκάλυψη αναφορικά με το τραγούδι «Υπερβολές» και στην απόφαση του Θοδωρή Φέρρη να το επανεκτελέσει, χαρίζοντάς του νέα δυναμική δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός, ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης μοιράστηκε με το κοινό τον διάλογο που είχε με τον Θοδωρή Φέρρη όταν εκείνος επικοινώνησε μαζί του για να ζητήσει την άδειά του. «Σε παρακαλώ μού επιτρέπεις να κυκλοφορήσω τις “Υπερβολές”;» τον ρώτησε ο Θοδωρής Φέρρης, με τον Χάρη Βαρθακούρη να απαντά θετικά με χιούμορ.

«“Θοδωρή μου, εννοείται σου επιτρέπω, γιατί σου τα δίνω, μου τα κάνεις σουξέ και τα εκμεταλλεύομαι εις διπλούν. Κονομάω που τα λες εσύ, τα περνάω στο πρόγραμμά μου, λέω ότι το έχω γράψει εγώ, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, τα λέω κι εγώ και κονομάω από τα δικά μου τραγούδια”», περιγράφει ο Χάρης Βαρθακούρης στο βίντεο, μεταφέροντας την απάντησή του στον Θοδωρή Φέρρη, με το κοινό να ξεσπά σε γέλια και χειροκροτήματα.

Όπως αποκάλυψε ο Χάρης Βαρθακούρης, παρότι έγραψε το τραγούδι πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο ίδιος δεν το είχε εντάξει ποτέ στο προσωπικό του πρόγραμμα. «Με λίγα λόγια αποφάσισα να το περάσω κι εγώ στο πρόγραμμά μου, ένα τραγούδι το οποίο έγραψα τότε και δεν το είπα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι «Υπερβολές» κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1995 στο άλμπουμ «Παρέα με τον Χάρη», με ερμηνευτή τον Γιάννη Πάριο. Τους στίχους υπέγραφε ο ίδιος, ενώ τη μουσική είχε συνθέσει ο Χάρης Βαρθακούρης.

Περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, ο Θοδωρής Φέρρης αποφάσισε να δώσει νέα πνοή στο τραγούδι, με τη δική του εκτέλεση να γνωρίζει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε και ο δημιουργός του, η επιτυχία της νέας εκδοχής ήταν η αφορμή για να επαναφέρει και ο ίδιος το κομμάτι στις ζωντανές εμφανίσεις του.

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