Ένα σοβαρό ατύχημα είχε ο Χάρης Βαρθακούρης, γεγονός που ο ίδιος γνωστοποίησε μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας το κοινό για την κατάσταση της υγείας του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξήγησε ότι γλίστρησε λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο και να οδηγηθεί στο χειρουργείο.

Λόγω του περιστατικού, ο Χάρης Βαρθακούρης ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης πρεμιέρας του στο «Ποσειδώνιο» στο πλευρό του Θοδωρή Φέρρη. Όπως ανέφερε, η ανάρρωση θα τον κρατήσει εκτός πίστα για περίπου πέντε με έξι εβδομάδες, με στόχο να επιστρέψει στη σκηνή τον Δεκέμβριο.

Τι είπε ο ίδιος στο βίντεο που δημοσίευσε

Ο Χάρης Βαρθακούρης ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεό του:

«Φίλοι μου, γεια σας. Προχτές το βράδυ που έβρεχε καταρρακτωδώς γλίστρησα με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλο μου. Εχθές το πρωί έκανα επέμβαση. Έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου. Κατ’ επέκτασην και που θέλω να καταλήξω ότι την Κυριακή που οι υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με τον Θοδωρή παρέα στο Ποσειδώνιο. Αυτό αναβάλλεται.

Για ένα εύλογο διάστημα πέντε-έξι εβδομάδων. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω το Δεκέμβριο. Θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό για τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου. Έτσι θέλε το σύμπαν να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που εικάζω ότι κάποιοι θα στείλετε και τα περαστικά. Να είστε καλά».

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Παρά την περιπέτεια της υγείας του, ο τραγουδιστής δεν έχασε το χιούμορ του, καθώς αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να χρειαστεί να τραγουδά καθισμένος σε σκαμπό κατά τον πρώτο μήνα της επιστροφής του στη σκηνή.

Προς το παρόν, προτεραιότητα για τον Χάρη Βαρθακούρη είναι η ανάρρωσή του, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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