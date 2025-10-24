Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Χάρης Βαρθακούρης ξέσπασε στα social media για την κτηνωδία που εντοπίστηκε κοντά στο Επιτάλιο.

Μέσα από μία φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram, ο Χάρης Βαρθακούρης εκφράστηκε με έντονο τρόπο για το περιστατικό άγριας κακοποίησης ενός σκύλου που βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου στην Εθνική Οδό Πύργου–Κυπαρισσίας, κοντά στο χωριό Επιτάλιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι», το ζώο έφερε σοβαρό τραύμα στον πρωκτό από αντικείμενο που εισήχθη βίαια και ο κτηνίατρος του έκανε οχτώ ράμματα, ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και δίνει μάχη.

Ο Βαρθακούρης, αναλαμβάνοντας το ρίσκο να προκαλέσει αντιδράσεις, έγραψε σε story ότι δεν θα δίσταζε να αφανίσει τον υπεύθυνο της φρίκης και ευχήθηκε οι Αρχές να βρουν σύντομα τον δράστη.

«Δεν με απασχολεί τι θα πείτε — τον σκότωνα εύκολα τον δράστη. Άλλωστε τα φρένα σπάνε κάποιες φορές και δεν υπακούν… Προσεύχομαι να βρεθεί», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

