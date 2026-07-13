Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησαν ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, καθώς η δεύτερή τους κόρη , Λεόνα, γιόρτασε τα 14α γενέθλιά της.

Το αγαπημένο ζευγάρι διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι με συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Η εορτάζουσα έσβησε τα κεράκια της τούρτας της έχοντας στο πλευρό της τους γονείς της, οι οποίοι μοιράστηκαν στιγμές από τη βραδιά μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάρτηση του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία της κόρης του συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα γεμάτο ευχές.

«Χρόνια πολλά, πριγκίπισσά μου! Να είσαι πάντα χαμογελαστή, δυνατή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και όνειρα. Εύχομαι τα 14 σου να είναι η αρχή μιας υπέροχης χρονιάς με μόνο όμορφες στιγμές, αγνή και καλή ψυχή. Να θυμάσαι πάντα πόσο πολύ σε αγαπάμε», έγραψε ο τραγουδιστής.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος ευχών από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς ακόλουθους της οικογένειας, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στη Λεόνα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη μοιράστηκε επίσης με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό βίντεο από τη γιορτή των γενεθλίων της Λεόνας. Στο στιγμιότυπο, η 14χρονη κρατά την εντυπωσιακή τούρτα της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια, έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η παρουσιάστρια έγραψε: «Χρόνια πολλά ανάσα μας!!! Σε λατρεύουμε παιδί μας!! Υγεία κι ευλογία σε όλα τα παιδιά της γης! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες ευχές σας. Να έχετε κάθε καλό».

Govastiletto.gr – Η Αντελίνα Βαρθακούρη έγινε 42: Η τούρτα γενεθλίων και οι τρυφερές στιγμές δίπλα στον Χάρη Βαρθακούρη