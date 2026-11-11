Στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της Μαρίλης Γλύπτη-Κανελλάκη, με τίτλο «Lily and the Magic Table», έδωσαν το «παρών» ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, εικαστικός Έμιλυ Λαγουνάρη Βαφειά.

Η λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη, συγκεντρώνοντας πλήθος επωνύμων που έσπευσαν να τιμήσουν τη συγγραφέα. Ανάμεσα στους εκλεκτούς παρευρισκόμενους, τα βλέμματα τράβηξε το γνωστό ζευγάρι, πραγματοποιώντας μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο επενδυτής του «Dragons’ Den» και η σύζυγός του πόζαραν ευδιάθετοι στον φωτογραφικό φακό, επιλέγοντας μάλιστα ένα κομψό, coordinated look σε μαύρους τόνους.

Το «παρών», μεταξύ άλλων, έδωσαν η πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» Αλεξάνδρα Μαρτίνου και η εφοπλίστρια Άννα Αγγελικούση.

Το παιδικό βιβλίο «Lily and the Magic Table» σε εικονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη είναι το δεύτερο βιβλίο της Μαρίλης Γλύπτη-Κανελλάκη.

Στις σελίδες του βιβλίου, η μικρή Lily με απλό τρόπο, τρυφερή φαντασία και έμπνευση που αντλεί κυρίως από τη φύση, στήνει όμορφα, ξεχωριστά τραπέζια για την οικογένεια και τους φίλους της. Τη δραστηριότητά της διαπερνά η αγάπη και η χαρά που βρίσκεται στα μικρά κι αληθινά που την περιστοιχίζουν. Έτσι, σε κάθε δισέλιδο ο μικρός αναγνώστης θα ακολουθεί τη Lily στην έμπνευση και τη δημιουργία. Γιατί ο τρόπος που προσφέρει κανείς το πιο απλό κέρασμα, εκτός από φροντίδα και αγάπη, είναι πολιτισμός.

Να σημειώσουμε η Έμιλυ Λαγουνάρη Βαφειά είναι εικαστικός με σπουδές στην Αρχιτεκτονική ενώ έχει κάνει και ένα μεταπτυχιακό στο Interior Design στο Κολέγιο St.Martins του Λονδίνου. Η ίδια ασχολείται με τη μοντέρνα τέχνη ενώ τις δημιουργίες της τις εκθέτει στις πιο μεγάλες γκαλερί της Αθήνας.

Με τον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά είναι παντρεμένη εδώ και 16 χρόνια και μαζί έχουν αποκτήσει δύο τους παιδιά.

govastiletto.gr – Έμιλυ Λαγουνάρη: Σπάνια εμφάνιση της εντυπωσιακής συζύγου του εφοπλιστή Χάρη Βαφειά