Ο Charles Leclerc διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής του ζωής, αφού ο διάσημος οδηγός της Formula 1 έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

Ο 29χρονος πιλότος της Ferrari και η σύζυγός του, Alexandra Saint Mleux, υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Bianca.

Τη χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε το ζευγάρι μέσα από το Instagram, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία της νεογέννητης κόρης του. «Bianca 3.11.26» έγραψαν στη λεζάντα, αποκαλύπτοντας το όνομα της μικρής.

Η άφιξη της κόρης τους έρχεται λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο μια σχέση που τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο των φίλων της Formula 1 όσο και του διεθνούς lifestyle Τύπου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Leclerc 🦋 (@alexandramalenaleclerc)

govastiletto.gr – Alexandra Leclerc: Έγκυος η σύζυγος του Charles Leclerc