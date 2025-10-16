Την ειλικρίνεια που τη διακρίνει απέδειξε για άλλη μια φορά η Charli XCX, παραδεχόμενη σε νέα της συνέντευξη ότι έχει αναπτύξει εμμονή με τις αισθητικές επεμβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Charli xcx