Την ειλικρίνεια που τη διακρίνει απέδειξε για άλλη μια φορά η Charli XCX, παραδεχόμενη σε νέα της συνέντευξη ότι έχει αναπτύξει εμμονή με τις αισθητικές επεμβάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Την ειλικρίνεια που τη διακρίνει απέδειξε για άλλη μια φορά η Charli XCX, παραδεχόμενη σε νέα της συνέντευξη ότι έχει αναπτύξει εμμονή με τις αισθητικές επεμβάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.