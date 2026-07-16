Η Charlize Theron πραγματοποίησε μία από τις πιο σπάνιες και τρυφερές δημόσιες εμφανίσεις της, καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας The Odyssey στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τη μεγαλύτερη κόρη της, Jackson Theron.

Παρότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός προστατεύει ιδιαίτερα την προσωπική και οικογενειακή της ζωή, αυτή τη φορά επέλεξε να μοιραστεί τη βραδιά με την κόρη της, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Για την περίσταση, η Charlize Theron επέλεξε μια λευκή custom δημιουργία του Christian Dior, την οποία συνδύασε με κοσμήματα της Tiffany & Co.

Η Charlize Theron είναι μητέρα δύο παιδιών που έχει υιοθετήσει. Το 2012 υιοθέτησε τη Jackson και το 2015 την August, έχοντας μιλήσει πολλές φορές για την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια μέσω της υιοθεσίας.

Το 2019 αποκάλυψε δημόσια ότι η Jackson είναι transgender κορίτσι, εξηγώντας πως από μικρή ηλικία εξέφρασε την ταυτότητα φύλου της και πως η ίδια στάθηκε δίπλα της με απόλυτο σεβασμό, αγάπη και αποδοχή.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Έχω δύο όμορφες κόρες και, όπως κάθε γονιός, θέλω να τις προστατεύω και να τις βλέπω να ανθίζουν».

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, η Charlize Theron έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η μητρότητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της, επιλέγοντας να κρατά τις κόρες της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα του The Odyssey αποτέλεσε μια σπάνια, αλλά ιδιαίτερα ζεστή οικογενειακή στιγμή, αναδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό μητέρας και κόρης.

Πηγή: hola.com

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