Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η ηθοποιός Θάλεια Ματίκα βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA, σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα τηλεοπτική σειρά «Ο Γιατρός», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και τις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετέχει, η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καινούργιου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην οικογένειά της, την οποία έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δυο παιδιά, τον Δάνο και την Νάγια.

«Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο. Όταν βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση και με δυο παιδιά, αναθεωρήσαμε πολλά. Από τότε τα πράγματα πήγαν πρίμα. Πιστέψαμε σε εμάς. Εκεί ήταν ένα τεράστιο καμπανάκι. Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε και χρεωμένοι και ήρθε και ο κορωνοϊός. Εκεί δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Στη δική μας δοκιμασία είπαμε είμαστε ένα σε αυτό», αποκάλυψε η Θάλεια Ματίκα στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο γιος μου ο Δάνος είναι 12 χρονών και η κόρη μου είναι στην Τετάρτη δημοτικού. Δεν βλέπουν τηλεόραση το μόνο που μου ζήτησαν ήταν Το σόι σου και το επεισόδιο με τον Τσουβέλα κα την Χαραλαμπούδη στον ΣΚΑΪ», απάντησε σε ερώτηση για τα δυο της παιδιά.

Σε ερώτηση αν τα παιδιά τους, τους έχουν δει στο θέατρο, η Θάλεια Ματίκα αποκάλυψε: «Στο θέατρο ήταν τραγική εμπειρία. Το έργο που έχει γράψει ο Τάσος έχει βιογραφικά στοιχεία και έχει κομμάτια από τότε που πάθαμε την οικονομική καταστροφή. Αυτό το είχαμε πει στα παιδιά μας και δεν είχαν δει την παράσταση. Στην τρίτη χρονιά είπαμε άντε πάμε να την δουν. Τελειώνει η παράσταση, ο κόσμος χειροκροτάει και τα παιδιά μας κλαίνε σε λυγμούς. Τους έχω εξηγήσει αλλά έβλεπαν τη μαμά και τον μπαμπά».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της σχέσης τους με τον Τάσο Ιορδανίδη, έδωσε μια συμβουλή στα ζευγάρια: «Δεν υπάρχει τέλειος γάμος. Συμβουλή μου είναι η επικοινωνία, μίλα. Πως μιλάς και αναλύεις με τις κολλητές σου; Πρέπει να τον βάζεις σε αυτή την διαδικασία. Με τον Τάσο αυτό για εμάς είναι ιερός τόπος. Πριν ξεκινήσει το πρωί η καθημερινότητά μας, πίνουμε τον καφέ μας και μιλάμε».

govastiletto.gr – Θάλεια Ματίκα: «Τώρα μετά τα 40 χωρίζουν όλες, είμαστε σε μια μεταβατική ηλικία»

