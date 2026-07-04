Η Ελένη Χατζίδου ευχαρίστησε δημόσια τον Ετεοκλή Παύλου μετά το τέλος της εκπομπής τους, Breakfast@Star, τονίζοντας ότι ήταν συγκινημένη και ταυτόχρονα μουδιασμένη, καθώς το πρόγραμμα δεν θα συνεχιστεί του χρόνου.

Οι δύο παρουσιαστές έριξαν αυλαία την Παρασκευή 3 Ιουλίου και στη συνέχεια έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Η Ελένη Χατζίδου ανέφερε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, λόγω του τέλους της εκπομπής, ωστόσο σχολίασε πως είναι ικανοποιημένη με την παρουσία τους όλα αυτά τα χρόνια στην πρωινή ζώνη του Star.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια είπε στο Ραντεβού το ΣΚ: «Είμαι συγκινημένη, μαγκωμένη. Ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα. Χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον βράχο μου, που νιώθω ότι τα πήγαμε καλά, είχαμε συνέπεια, καλή διάθεση».

Από τη μεριά του ο Ετεοκλής Παύλου πρόσθεσε πως, η ολοκλήρωση της εκπομπής δεν επηρεάζει μόνο εκείνους ως ζευγάρι, αλλά και όλους τους συντελεστές που εργάζονταν μαζί τους όλο αυτό το διάστημα: «Είμαι λίγο σαν χαμένος. Στο μυαλό μου είναι τόσα πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Το τέλος μιας εκπομπής δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά και με εσένα, είναι τόσοι άνθρωποι, 40-50 άνθρωποι».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr-Ελένη Χατζίδου: «Τελειώνει το Breakfast, πέφτει η αυλαία, είμαστε στενοχωρημένοι»